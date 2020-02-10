22 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ружье приклад (2016) | Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Суд рассмотрит дело уральца, застрелившего бывшую жену на глазах у ребенка

На Среднем Урале суд готовится рассмотреть дело 38-летнего жителя Ирбитского района. Его обвиняют в убийстве бывшей жены на глазах у ребенка.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в конце 2018 года пьяный мужчина, схватив охотничье ружье, пригрозил убить женщину, на тот момент являвшуюся его женой. 26 февраля 2019 года уралец, к тому времени уже находившийся в разводе, снова выпил и застрелил бывшую жену у нее дома.

Жестокая расправа была совершена на глазах у ребенка 2006 года рождения, который был сыном потерпевшей. После злоумышленник пригрозил перепуганному мальчику покончить и с ним. Впоследствии он был задержан.

Все случившееся привело к возникновению у ребенка посттравматического стрессового расстройства, квалифицируемого как тяжкий вред здоровью. По делу было проведено множество экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические и другие.

Сейчас расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд. Ребенок в данный момент проживает с бабушкой.

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Суд рассмотрит дело уральца, застрелившего бывшую жену на глазах у ребенка

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Теги: убийство, ребенок, дело, суд, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 06.08.2020 11:36 Мск Уралец, застреливший бывшую жену на глазах у ребенка, проведет в колонии 21 год

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