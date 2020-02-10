Суд рассмотрит дело уральца, застрелившего бывшую жену на глазах у ребенка

На Среднем Урале суд готовится рассмотреть дело 38-летнего жителя Ирбитского района. Его обвиняют в убийстве бывшей жены на глазах у ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в конце 2018 года пьяный мужчина, схватив охотничье ружье, пригрозил убить женщину, на тот момент являвшуюся его женой. 26 февраля 2019 года уралец, к тому времени уже находившийся в разводе, снова выпил и застрелил бывшую жену у нее дома.

Жестокая расправа была совершена на глазах у ребенка 2006 года рождения, который был сыном потерпевшей. После злоумышленник пригрозил перепуганному мальчику покончить и с ним. Впоследствии он был задержан.

Все случившееся привело к возникновению у ребенка посттравматического стрессового расстройства, квалифицируемого как тяжкий вред здоровью. По делу было проведено множество экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические и другие.

Сейчас расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд. Ребенок в данный момент проживает с бабушкой.