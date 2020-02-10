Путин подписал. Ветеранам разово подарят 75 тыс. рублей, но это полумера?

Озарение Владимира Путина о том, что каждому ветерану Великой Отечественной на праздник юбилея Победы нужно подарить 75 тыс. руб., приобрело юридическую силу - президент России подписал указ о такой единовременной выплате инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, труженики тыла получат по 50 тыс. руб. Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался, что правительство направит на эти выплаты более 71 млрд руб.

Выплаты будут начислены участникам военных действий и труженикам тыла автоматически. Инициативу поддерживают в обществе, хотя многие видят в ней популизм - сторонники идеи, что чествовать ветеранов Великой Отечественной войны нужно не раз в году, а каждый день, склоняются к другим мерам, которые могут служить подарком для ветеранов к юбилею Победы.

Среди таких инициатив был законопроект депутата Госдумы Андрея Кузьмина, он предлагает освободить участников Великой Отечественной войны от коммунальных платежей вообще. Правительство тогда еще Дмитрия Медведева дало "отрицательную оценку" этой инициативе, сославшись на то, что льготами занимаются сами регионы и это не федеральное дело.

"То, что предложил президент - это очень интересно, но это разовая акция, это опять-таки полумера. Моя инициатива шире - мы позволяем избавить от части жизненных проблем участников Великой Отечественной войны. А жизнь у нас сложная, и проблем достаточно - у нас не идеальная экономика, не идеальная социальная направленность, здравоохранение, образование, но давайте мы сделаем такой подарок ветеранам, чтобы они забыли хотя бы об одной проблеме", - заявил он Накануне.RU.

К тому же система льгот по оплате ЖКХ связана для многих ветеранов с "хождением по мукам" - в офисы, в МФЦ, в "Сбербанк". "В основном инициатива наша направлена на жителей села, потому что тем ветеранам, которые живут не в городе, приходится ездить довольно далеко, чтобы вернуть свои 50% от коммунальных услуг, например. А в их возрасте это тяжело, это просто издевательство какое-то. Когда оплата коммунальных услуг - сама по себе дикая проблема в тех местах, где привозная вода, где закупают на зиму уголь, где нужны дрова, все, что связано с обеспечением жизни на селе, представляет трудность, подумайте, ведь просто ветерана вывозить надо в город, чтобы он смог получить компенсацию в 50%, а заплатить он все равно должен 50% продавцу", - отметил депутат.

Он надеется, что законопроект все-таки рассмотрят на пленарном заседании Госдумы. "Не знаю, повлияет ли смена правительства на исход дела, тут 50/50. Все будет зависеть от депутатов, от нас, сможем ли мы достучаться до их [чиновников] душ и сердец", - добавил Андрей Кузьмин.