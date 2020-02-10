22 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
крыса мышь (2009) | Фото: Накануне.RU

Китайские ученые начали испытания вакцины от коронавируса на мышах

Шанхайские ученые из университета Тунцзи вместе с несколькими фармацевтическими компаниями начали испытания вакцины от штамма коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.
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Тестирование препарата на животных является обязательным этапом для создания любой вакцины. Исследователи из Шанхая используют в качестве подопытных животных здоровых мышей.

"После выявления эффективных антител вакцина-кандидат будет проходить токсикологическое тестирование, на этом этапе будут использоваться крупные животные, такие как обезьяны. Это позволит экспертам оценить безопасность вакцин перед передачей их на клинические испытания", - говорит Лю Чжунмин, глава Шанхайской восточной больницы при медицинском факультете Университета Тунцзи.

По его словам, для тестирования вакцины использовали более сотни мышей, после инъекции вакцины грызунов маркиркуют и следят за их состоянием в специальных лабораториях. Чтобы обеспечить объективность и эффективность исследования, испытания на животных с теми же вакцинами одновременно проводятся в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтах по контролю за продуктами и лекарствами в Пекине.

В Шанхайском университете отмечают, что созданные вакцины относятся к новому поколению, передовой технологии, которая отличается коротким временем приготовления и более высокой эффективностью.

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Китайские ученые начали испытания вакцины от коронавируса на мышах

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Теги: коронавирус, вакцина, шанхайский университет



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