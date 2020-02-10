На Ямале, предположительно, задержан глава управления капстроительства администрации Надымского района

В Надыме задержан начальник управления капстроительства администрации района, сообщает Telegram-канал "Белый чум".

Ему якобы вменяют злоупотребление полномочиями, однако подробности отсутствуют. По данным сайта администрации Надымского района, пост главы управления с 27 апреля 2018 г. занимает Аркадий Михайлюк. К слову, его средняя зарплата в месяц – 216,7 тыс. руб.

Получить официальный комментарий окружного управления СКР не удалось.

Напомним, ранее в округе с трех до десяти выросло число подозреваемых в причастности к взяточничеству, по делу о котором ранее задержали и.о. директора регионального департамента имущественных отношений. По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости. Из десяти фигурантов четверо задержаны. 6 февраля арестован и.о. главы департамента имущественных отношений. Решается вопрос об аресте еще двоих подозреваемых.

Лишен мандата подозреваемый в получении взятки теперь уже бывший депутат думы Салехарда Александр Пизняк.