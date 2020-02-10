22 Августа 2020
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Общество За рубежом
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Глава ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна только "верхушка айсберга"

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем представляют специалисты, написал в Twitter гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус.

Он отметил, что были случаи, когда коронавирусом заражались люди, не ездившие в Китай, это может свидетельствовать о более масштабном распространении заболевания в других странах.

"Если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга", – заявил гендиректор ВОЗ.

Ранее в организации сообщили, что действующих лекарств смертельного коронавируса пока нет, но большинство заболевших не умрут, если им будет предоставлено лечение.

Как отметил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан, эпидемия в основном приводит к тяжелым случаям и смертям среди пожилых людей, здоровье которых уже осложнено.

Как отметил Райан, при лечении нового коронавируса также не доказана эффективность применения лекарств от ВИЧ или лекарств от предыдущих типов коронавируса

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Глава ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна только "верхушка айсберга"

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Теги: воз, коронавирус, китай



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