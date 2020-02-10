Отказано в возбуждении дела о сносе православного креста на месте строительства в Перми еврейского центра

В Перми не будет уголовного дела о сносе православного креста, установленного на месте строительства еврейского центра, сообщил Накануне.RU местный активист Роман Юшков.

Напомним, 28 августа прошлого года комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись.

Ранее на этом месте появился православный крест, однако вскоре его убрали. Противники строительства центра решают, высказываться ли им как-либо публично.

"На днях инициаторы установки креста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Пока у них идет обсуждение того, как действовать дальше. Рушить забор, который установлен на месте будущего центра, сносить никто не будет. Все законопослушные", - сказал Юшков.