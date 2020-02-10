В Салехарде депутата, подозреваемого в получении взятки, досрочно лишили полномочий

Подозреваемого в получении взятки главного инженера "Салехардэнерго" и депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка досрочно лишили депутатских полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение думы опубликовано на официальном сайте города.

Напомним, в отношении экс-депутата расследуется уголовное дело.

По версии следствия, в октябре-ноябре Пизняк по частям получил от двух директоров компаний 4,8 млн руб. За эти деньги он должен был покровительствовать их работе и допускать нарушения по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

О преступлении стало известно полиции и сотрудникам ФСБ. Все трое задержаны. Пизняк подозревается в получении взятки, бизнесмены – в том, что дали деньги.