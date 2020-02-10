22 Августа 2020
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Общество Челябинская область
огнетушитель (2019) | Фото:Накануне.RU

В детской горбольнице Магнитогорска грубо нарушались требования противопожарной безопасности

В Магнитогорске прокуратура выявила грубые нарушения правил противопожарной безопасности в детской городской больнице и школе искусств №4.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, в зданиях не работала система пожарной сигнализации от аккумуляторов, также сотрудники оставляли электроприборы включенными без присмотра.

Под лестницами хранились горючие материалы, огнетушители были с истекшим сроком годности.

После прокурорской проверки руководителям учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Назначены два штрафа - каждый по 6 тыс. руб.

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В детской горбольнице Магнитогорска грубо нарушались требования противопожарной безопасности

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Теги: горбольница, Магнитогорск, штраф, прокуратура, противопожарная безопасность



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