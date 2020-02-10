Иностранных студентов сделали привлекательными для российских работодателей - эксперты

Иностранным студентам создадут в России уникальные условия, которых нет нигде в мире. Законопроект, уже одобренный парламентом, допустит иностранных учащихся на российский рынок труда. И работодатели будут заинтересованы в таких сотрудниках, считают парламентарии.

До сих пор иностранные студенты российских вузов и ссузов могли устраиваться на работу только в период каникул или в те организации, которые созданы на базе их учебных заведений. "Таких организаций, будем честно говорить, у нас очень мало", - констатирует заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Он отметил, что до сих пор потенциальную возможность трудоустроиться на местах учебы имели только 2 тыс. зарубежных студентов. Работодатели неохотно шли на прием таких студентов не только из-за короткого промежутка, в который они могли работать, но и из-за огромного количества документов, которые приходилось оформлять. С иностранцами предпочитали не связываться, либо они работали нелегально, сказал сенатор во время пресс-конференции в НСН.

Одинаковые с российскими студентами условия имели только выходцы из стран ЕврАзЭС.

"Теперь все студенты могут трудиться в свободное от учебы время. Для работодателя этот закон создает преференции: он имеет право принимать иностранных студентов на работу без получений разрешений и учета квот. Студента-иностранца выгодно будет трудоустраивать, потому что за него не надо платить взнос в фонд обязательного медицинского страхования и в фонд обязательного соцстрахования, поскольку у иностранных студентов обязательно есть полис ДМС, а выплатами из фонда соцстрахования не получают", - говорит Смирнов.

Он считает, что новый закон позволит осуществить задачу, установленную майскими указами президента – удвоение иностранных студентов в России в период до 2024 года. Также он будет способствовать увеличению иностранных студентов в региональных вузах без перекоса в пользу столиц.

"Сегодня такого подхода нигде нет – ни в ЕС, ни в США, ни в Великобритании иностранные студенты не имеют возможности трудиться полный рабочий день", - подчеркнул эксперт преимущества российского образования для иностранцев.

Другая задача, которой будет способствовать принятие нового законопроекта, - это экспорт российского образования. По словам экспертов, сегодня каждый 40-й студент в мире получает образование за рубежом. В этой высоко конкурентной среде Россия хотела бы сохранить привлекательность образования для тех стран, с которыми у нее есть давние партнерские и дружеские отношения, вроде Индии, стран Африки, некоторых восточноевропейских стран, Латинской Америки и Ближнего Востока.