Суд закрыл прения по делу Дрыманова

Мосгорсуд закрыл заседание, в ходе которого стороны приступят к прениям по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова.

Суд начал рассмотрение в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты, до этого дело находилось под грифом "совершенно секретно", сообщает РИА Новости.

Как ожидается, сегодня прокурор запросит наказания подсудимым.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан в июле 2018 года. Суд отправил его под арест.

Другие фигуранты дела - бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. Все трое обвиняются ФСБ в получении взятки в размере одного миллиона долларов за содействие в освобождении соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.