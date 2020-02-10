Цуканов поручил силовикам отслеживать все перемещения прибывающих на Урал китайцев

В понедельник полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением в округе гриппа, ОРВИ и китайской коронавирусной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в Тюменскую область на карантин из провинции Хубей были доставлены граждане России и других государств (всего 144 человека, из них 128 россиян). В Екатеринбурге и других уральских регионах также создана площадка для наблюдения в течение 14 дней за прибывшими гражданами Китая.

Отдельно Николай Цуканов обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю за китайцами, прибывающими в федеральный округ, и их последующим передвижением. Всего через воздушные пункты пропуска через государственную границу прошли и были осмотрены более 66 тысяч человек. Основная нагрузка легла на екатеринбургский аэропорт Кольцово – 58 тысяч 399 человек, из них 10 тысяч 154 пассажира прибыли из КНР.

На совещании было отмечено, что всего под медицинским наблюдением (в течение 14 дней) находится 313 контактных лиц. По состоянию на 10 февраля новых случаев коронавируса на Урале не зафиксировано.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге на базе санатория "Бодрость" была создана площадка для наблюдения за китайцами, у которых может быть коронавирус.