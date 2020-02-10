22 Августа 2020
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Наука и техника В России Москва
образ разведчика, предателя, шляпа, шпион холодная война (2016) | Фото: ilt.com.ua

Минобрнауки отменило приказ, ограничивавший контакты российских ученых с иностранными коллегами

Министерство высшего образования и науки России отменило приказ, который вводил ограничения на контакты российских ученых с иностранными коллегами. Новый министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что отменил приказ министерства, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщает "Интерфакс".

Документ был подписан прошлым руководителем ведомства Михаилом Котюковым в феврале 2019 г. и носил гриф "для служебного пользования". В ноябре общее собрание Российской академии наук, куда входят свыше 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов, призвало Минобрнауки отменить приказ, однако об отмене документа не сообщалось, пишут "Ведомости".

Подписанный Котюковым документ предусматривал, например, что на рабочей встрече с иностранцами должны присутствовать минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны лишь с разрешения руководства. После встречи ученым следует составить отчет с описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников. Кроме того, на самих встречах ученым разрешено использовать "средства обработки и накопления информации", в том числе телефоны, часы, бинокли и плееры, лишь в случаях, предусмотренных международными договорами России.

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Минобрнауки отменило приказ, ограничивавший контакты российских ученых с иностранными коллегами

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Теги: минобрнауки, российские учены, контакты с иностранцами, валерий фальков



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