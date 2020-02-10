22 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область В России За рубежом
катер, Пхукет, столкновение (2020) | Фото: Baza

Погибшие при столкновении катеров в Таиланде дети - уроженцы Челябинской области

Погибшие недалеко от тайского острова Пхукет дети являются уроженцами Челябинской области.

Как рассказал Накануне.RU собственный источник в правительстве региона, дети приехали на отдых в Таиланд с Южного Урала.

В министерстве соцотношений Челябинской области пока информацию официально не прокомментировали, им направлен официальный запрос.

Напомним, утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера. 22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

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Погибшие при столкновении катеров в Таиланде дети - уроженцы Челябинской области

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Теги: Таиланд, Пхукет, катер, столкновение, гибель, туристы, Челябинск



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