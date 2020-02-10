Свердловский омбудсмен рассказала, что уральцы хотят видеть в Конституции

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

В ходе рабочей встречи 10 февраля губернатор и омбудсмен обсудили ход подготовки предложений для внесения поправок в Конституцию РФ. Напомним, что Мерзлякова входит в состав рабочей группы по корректировке основного закона страны, созданной президентом.

По ее словам, уральцы активно вовлеклись в процесс формирования предложений по поправкам.

"Я сейчас только вернулась из Режа, где мы провели первое в Свердловской области обсуждение за пределами Екатеринбурга. Мне там рассказали, что, по мнению людей, нужно в Конституции: ее берегут, не сильно стремятся в ней что-то переписывать, но какие-то вещи хотелось бы в ней людям видеть. Это семейная политика, дополнительное образование, то, что нужно, чтобы дети выросли достойными", - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Также она представила Евгению Куйвашеву доклад регионального омбудсмена за 2019 год и проинформировала губернатора о работе по защите прав человека на Среднем Урале.

Как сообщало Накануне.RU, в январе свердловский омбудсмен начала собирать предложения о поправках в Конституцию России.