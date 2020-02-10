В Курганскую область через пункт пропуска на границе пытались провезти 400 кг насвая

На границе России и Казахстана в Курганской области пограничники задержали крупную партию насвая - вещество, торговля которым на территории РФ запрещена с 2013 года.

Оказалось, что вещество принадлежит россиянину, который ехал в автобусе из Таджикистана в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Груз перевозился в 13 сумках и одном полиэтиленовом пакете. Общий вес составил 400 кг.

Сейчас насвай изъяли, он подлежит уничтожению.