22 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
насвай (2020) | Фото: Погрануправление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

В Курганскую область через пункт пропуска на границе пытались провезти 400 кг насвая

На границе России и Казахстана в Курганской области пограничники задержали крупную партию насвая - вещество, торговля которым на территории РФ запрещена с 2013 года.

Оказалось, что вещество принадлежит россиянину, который ехал в автобусе из Таджикистана в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Груз перевозился в 13 сумках и одном полиэтиленовом пакете. Общий вес составил 400 кг.

Сейчас насвай изъяли, он подлежит уничтожению.

насвай(2020)|Фото: Погрануправление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

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В Курганскую область через пункт пропуска на границе пытались провезти 400 кг насвая

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Теги: насвай, пункт пропуска, госграница, ФСБ, Петухово



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