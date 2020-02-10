Глава петербургского муниципального округа ушел в отставку из-за казино в его квартире

Глава петербургского муниципального округа Введенский Олег Калядин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в муниципалитете.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы закрыли подпольное казино в квартире, принадлежащей Калядину.

В ночь на субботу на Кронверкском проспекте полиция провела обыски в рамках дела о сети подпольных казино. Были обнаружены "рулетка", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Как сообщает телеграм-канал "ОПЕР Слил", Калядин дал показания, что квартиру сдавал в аренду и происходящим в ней не интересовался. Его причастность к незаконному игорному бизнесу устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети подпольных казино.

Подпольный бизнес позволял его хозяину, 45-летнему уроженцу Санкт-Петербурга Антону Бажанову строить уже легальные казино и торговые центры. Обвиняемыми по делу преступного сообщества проходят 68 человек.