Губернатора Югры завалили жалобами на отсутствие масок в аптеках

Югорчане завалили Instagram губернатора Натальи Комаровой жалобами на отсутствие масок в аптеках. Примечательно, что жалобы жители автономного округа пишут под постом, в котором глава региона сообщает о трехмесячном запасе этой продукции, передает корреспондент Накануне.RU.

Комарова записала видеообращение о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, оно было опубликовано в минувшие выходные.

"В медицинских организациях сформирован запас масок, более 4 млн единиц. Росздравнадзор, общественники ежедневно наблюдают за обеспечением наличия масок в аптечных организациях. В аптеках сформирован трехмесячный запас масок. Под особым наблюдением цены на них", - сообщила губернатор.

Однако подписчики Натальи Комаровой усомнились в сказанном. Под постом появились десятки комментариев, в которых люди рассказывают об отсутствии масок в различных городах. Лидерами по числу жалоб на отсутствие масок стали Пыть-Ях, Сургут, Нефтеюганск.

"В городе Пыть-Ях масок в аптеках нет", - сообщила одна из горожанок. Ей ответила другая жительница Пыть-Яха, что маски есть в аптеках на центральной улице и в "Сиверко". "Сама покупала часа два назад", - сообщила она. В ответ первая женщина сообщила, что сейчас находится в указанной аптеке и масок там нет давно. Она пообещала из принципа обойти несколько аптек, чтобы найти там эти изделия.

В разговор жителей города вмешались представители администрации Пыть-Яха. С официального аккаунта администрации было сказано, что члены санитарной противоэпидемической комиссии провели обход и обзвон аптек города и установили, что 9 февраля в 15.30 масок в городе не осталось (до 14.00 в некоторых аптеках и магазинах профкосметики - были).

"Сотрудники аптек сообщили, что поставка масок ожидается уже в понедельник", - заверили представители мэрии.

"Считаю, что пенсионеров и детей должны бесплатно обеспечить масками. Мама сегодня позвонила, ей 76, в трех аптеках в Нефтеюганске сказали, маски разбирают в первый же день. Почему слова с делом расходятся?" - возмутилась жительница Нефтеюганска.

Ей пришел ответ от заместителя главы города Нефтеюганск Андрея Пастухова. Он сообщил, что маски можно приобрести в муниципальных аптеках сети "Фармация" и "Аптека 242".

"В наличии более 20000 шт., на днях запас будет пополнен еще на 34000. По цене самые дорогие черные 10 рублей за маску. Контроль за количеством и ценой осуществляется администрацией города ежедневно", - отчитался чиновник.

Отметим, что были также жалобы на высокую цену. Жительница Нижневартовска сообщила, что заказала маски в Нижневартовске - 50 штук стоили 750 руб.

В ответ на жалобы сургутян о том, что масок нет, и в аптеках не знают, когда они появятся, высказался заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Он заявил, что поставил задачу председателю Сургутской санитарно-противоэпидемической комиссии, замглавы города Анне Томазовой "незамедлительно заняться вопросом".

Вместе с тем, жалобы продолжают поступать и сегодня.

"Зачем вводить людей в заблуждение словами, что во всех аптеках есть 3 месячный запас масок. На Мира, 15 в аптеке и на Мира, 9 нет масок уже давно. Вчера ходила в ближайшие с домом аптеки, масок нет! На данный момент я болею ОРВИ и хотелось бы защитить окружающих от себя надев маску, чтобы не заразить, но увы, нет масок", - отметила примерно час назад подписчица Диана. Свой город она не указала.