Югра и Ямал – лидеры России по количеству IT-преступлений

В Министерстве внутренних дел России составили рейтинг IT-преступлений, совершенных в различных регионах страны. В числе лидеров оказались уральские автономии. С данным ознакомился "RT".

По данным силовиков, 28,6% всех преступлений, совершенных на Ямале, совершены в сфере IT. Это самый высокий показатели среди регионов страны. Также в числе лидеров Югра (27,2%), Чувашия (26,8%), Коми (23,9%) и Пензенская область (23,1%).

В конце рейтинга – столичный регион (5,3%), Санкт-Петербурге (4,6%) Ингушетии (4,4%), Дагестане (3,5%) и Чечня (1,7%).