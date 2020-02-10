22 Августа 2020
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Общество Свердловская область
деньги фальшивые купюры (2009) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургское предприятие задолжало своим сотрудникам 14 млн рублей

Одно из предприятий Екатеринбурга выплатило задолженность по заработной плате в сумме почти 14 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, крупные долги перед сотрудниками были выявлены в открытом акционерном обществе "Уралтурбо" (Екатеринбург). Было установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 409 работниками на сумму 13,9 млн рублей.

Прокуратурой его генеральному директору было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Как отметили в надзорном ведомстве, после этого задолженность оказалась полностью погашена.

Напомним, недавно в Генпрокуратуре заявили о напряженной ситуации с долгами по зарплате в Свердловской области.

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Екатеринбургское предприятие задолжало своим сотрудникам 14 млн рублей

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Теги: долги, зарплата, прокуратура, Екатеринбург



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