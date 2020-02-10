22 Августа 2020
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Общество За рубежом
Круизный лайнер Diamond Princess. (2020) | Фото:Википедия

На лайнере Diamond Princess уже 136 заболевших: крупнейшая вспышка коронавируса за пределами Китая

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем недалеко от порта Йокогамы (Япония), удвоилось число заболевших коронавирусом. Это при этом, что больных с подтвержденным диагнозом сразу же эвакуируют в японские больницы, а остальным пассажирам почти не разрешают покидать каюты и общаться.

Bloomberg передает, что число подтвержденных случаев заболевания уханьским коронавирусом на борту теперь составляет 136. По данным российского посольства в Японии, среди 24 россиян, находящихся на круизном лайнере, заболевших нет. Всего на корабле находится 3700 человек – это пассажиры и экипаж.

Круизный лайнер Diamond Princess.|Фото:Википедия

Таким образом, вспышка на лайнере стала крупнейшим за пределами Китая очагом распространения вируса 2019-nCoV.

Три дня назад заболевших на борту корабле было 60. Специалисты ВОЗ беспокоятся, что вспышку не удается остановить в закрытом пространстве, где есть много пожилых людей – они находятся в группе риска.

Между тем, стало известно, что сервис бронирования жилой недвижимости Airbnb прекратил работу в Пекине до марта. Эта мера вызвана, в первую очередь, предписанием местных властей. Компания заявила, что вернет клиентам авансы и возместит другие понесенные ими расходы.

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На лайнере Diamond Princess уже 136 заболевших: крупнейшая вспышка коронавируса за пределами Китая

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Теги: круизный лайнер, Diamond Princess, вспышка коронавируса, япония



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