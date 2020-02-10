Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия.

Суд постановил оправдать Аверьянова за отсутствием состава преступления и непричастностью, передает "Интерфакс". За ним признали право на реабилитацию.

В конце января Аверьянов был признан присяжными невиновным по делу о стрельбе на фабрике в декабре 2017 года. Его освободили из-под стражи в зале суда. Из решения присяжных следует, что убийство охранника произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов.

Напомним, утром 27 декабря 2017 года бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик".

Сообщалось, что судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".