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Происшествия Тюменская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

"Заинтересованы в выплатах". В "Сбербанке" высказались о долге в 60 миллионов перед сотрудниками расположенного под Тюменью завода

В Уральском банке "Сбербанка", комментируя Накануне.RU информацию о многомиллионных долгах по зарплате перед сотрудниками расположенного под Тюменью предприятия "Инвест-Силикат-Стройсервис", заявили, что "заинтересованы в скорейшем разрещении ситуации".

Напомним, депутат Тюменской областной Думы Иван Левченко рассказал Накануне.RU, что около 300 работников предприятия не могут получить долг по зарплате в 60 млн руб. "Работники находятся в отчаянии, они готовы к акциям протеста. Областные чиновники все, что надо, сделали, но уперлись в "Сбербанк", который является основным кредитором завода и руководит конкурсным производством", - сказал Левченко.

Он добавил, что "производства на "Инвест-Силикат-Стройсервисе" сейчас нет". "Планировали его запустить, но когда начали разбираться, конкурсный управляющий стал объяснять, что надо взять в долг щебень, песок, электроэнергию. Как только деньги на это "упадут" на счет предприятия, их снимут налоговая или тот же банк", - отметил политик.

В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что процедура банкротства в отношении "Инвест-Силикат-Стройсервиса" введена по заявлению финансового учреждения в феврале 2019 г. Причина – долгое не исполнение обязательств в сумме 199 млн руб. Арбитражным управляющим процедуры банкротства должника назначен Валерий Земтуров. Погашение долгов перед всеми кредиторами (по состоянию на 1 января 2020 г. их сумма составляла более 350 млн руб.), а также функционирование и работа завода находятся в его ведении.

"Для проведения расчета в конкурсном производстве с кредиторами, в том числе по долгам по зарплате, необходима реализация имущества. На основании заседания комитета кредиторов от 30 октября, в котором банк принимал участие, организованы и проходят торги по продаже части имущества предприятия, не относящегося к производству заводом силикатного кирпича. 23 декабря 2019 г. Земтуров завершил инвентаризацию всего имущественного комплекса завода. В январе 2020 г. банк направил ему требование о проведении оценки выявленного имущества для организации торгов. Финансовое учреждение заинтересовано в скорейшей реализации имущества для удовлетворения всех требований кредиторов, в том числе долга по зарплате перед работниками завода", - уточнили в пресс-службе.

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"Заинтересованы в выплатах". В "Сбербанке" высказались о долге в 60 миллионов перед сотрудниками расположенного под Тюменью завода

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Теги: Инвест-силикат-стройсервис, долги по зарплате, Иван Левченко



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 15:27 Мск В Тюмени суд может изменить очередность выплат, чтобы сотрудники "Инвест-Силикат-Стройсервиса" получили зарплату

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Ранее 07.02.2020 09:48 Мск Под Тюменью сотням работников "Инвест-силикат-стройсервиса" должны 60 миллионов, рабочие готовы протестовать

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