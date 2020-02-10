"Заинтересованы в выплатах". В "Сбербанке" высказались о долге в 60 миллионов перед сотрудниками расположенного под Тюменью завода

В Уральском банке "Сбербанка", комментируя Накануне.RU информацию о многомиллионных долгах по зарплате перед сотрудниками расположенного под Тюменью предприятия "Инвест-Силикат-Стройсервис", заявили, что "заинтересованы в скорейшем разрещении ситуации".

Напомним, депутат Тюменской областной Думы Иван Левченко рассказал Накануне.RU, что около 300 работников предприятия не могут получить долг по зарплате в 60 млн руб. "Работники находятся в отчаянии, они готовы к акциям протеста. Областные чиновники все, что надо, сделали, но уперлись в "Сбербанк", который является основным кредитором завода и руководит конкурсным производством", - сказал Левченко.

Он добавил, что "производства на "Инвест-Силикат-Стройсервисе" сейчас нет". "Планировали его запустить, но когда начали разбираться, конкурсный управляющий стал объяснять, что надо взять в долг щебень, песок, электроэнергию. Как только деньги на это "упадут" на счет предприятия, их снимут налоговая или тот же банк", - отметил политик.

В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что процедура банкротства в отношении "Инвест-Силикат-Стройсервиса" введена по заявлению финансового учреждения в феврале 2019 г. Причина – долгое не исполнение обязательств в сумме 199 млн руб. Арбитражным управляющим процедуры банкротства должника назначен Валерий Земтуров. Погашение долгов перед всеми кредиторами (по состоянию на 1 января 2020 г. их сумма составляла более 350 млн руб.), а также функционирование и работа завода находятся в его ведении.

"Для проведения расчета в конкурсном производстве с кредиторами, в том числе по долгам по зарплате, необходима реализация имущества. На основании заседания комитета кредиторов от 30 октября, в котором банк принимал участие, организованы и проходят торги по продаже части имущества предприятия, не относящегося к производству заводом силикатного кирпича. 23 декабря 2019 г. Земтуров завершил инвентаризацию всего имущественного комплекса завода. В январе 2020 г. банк направил ему требование о проведении оценки выявленного имущества для организации торгов. Финансовое учреждение заинтересовано в скорейшей реализации имущества для удовлетворения всех требований кредиторов, в том числе долга по зарплате перед работниками завода", - уточнили в пресс-службе.