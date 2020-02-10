22 Августа 2020
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Общество В России Москва
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Поклонская заказала генетическую экспертизу, чтобы определить свою национальность

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила выяснить, гены каких национальностей есть в ее ДНК. По словам экс-прокурора Крыма, многих не устраивает, когда она называет себя "русской украинкой".

"Началась буря в стакане: "Да как она посмела?!", "Что она себе позволяет?!". В воздухе повис главный вопрос: "Ху из миссис Поклонская?" (ну, по национальности). Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта.

Наталья Поклонская|Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма!" – пишет Наталья в Instagram.

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Поклонская заказала генетическую экспертизу, чтобы определить свою национальность

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Теги: наталья поклонская, национальность, украинка, русская



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