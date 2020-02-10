В Екатеринбурге осужден бывший врач, собиравшийся взорвать свою девушку

Суд в Екатеринбурге вынес приговор местному жителю, в прошлом работавшему врачом-стоматологом в частной клинике. Его обвиняли по целому ряду статей Уголовного кодекса.

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Как показало расследование, однажды злоумышленник решил убить свою сожительницу путем приведения в действие самодельного взрывного устройства, которое изготовил самостоятельно. Для этого он привлек своего знакомого.

По указанию доктора, утром 16 октября 2018 года тот разместил самодельное устройство у подъезда одного из домов по улице Чкалова, где проживала девушка. Согласно плану, привести бомбу в действие знакомый должен был в тот момент, когда она будет проходить мимо.

Все свои действия подрывник согласовывал с организатором, который ради создания алиби находился у себя на работе в клинике. Но все пошло не по плану: "самоделка" была обнаружена сотрудницей жилищно-эксплуатационного управления, которая, решив, что это обычный мусор, подняла устройство, чтобы его выкинуть.

Едва узнав об этом, организатор дал знакомому указание устроить подрыв, чтобы скрыть подготовку к убийству, что тот и сделал. Произошел взрыв и сотрудница получила термические ожоги. В дальнейшем оба сообщника были задержаны в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ленинский районный суд вынес свой приговор: бывший врач получил 10 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Что касается подельника осужденного, дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его невменяемостью.

"Предполагаемым организатором преступления оказался врач-стоматолог 1991 года рождения, а исполнителем - ранее не судимый местный житель 1990 года рождения. В середине сентября 2018 года дантист обратился к своему знакомому с просьбой вернуть 100 тыс. руб., которые последний ранее занимал на покупку автомобиля. Однако работник коммерческого предприятия на тот момент не имел денежных средств. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга применить специальное устройство, когда мимо будет проходить его сожительница.

Недолго думая, эту криминальную идею подельники решили воплотить в реальность. Дальнейшие действия согласовывались по телефону. Все шло по заранее придуманному плану, пока в поле зрения не попала сотрудница ЖЭУ, которая приняв пакет за хлам, взяла его и хотела выбросить. Тогда организатор дал указание исполнителю нажать кнопку соответствующего прибора, чтобы, таким образом, уничтожить главную улику, случайно подобранную посторонним человеком. К счастью, женщина, в чьих руках сработал опасный предмет, чудом осталась жива. Она получила ожоги 1-2 степени правой руки, правого бедра и обеих голеней.

Во время допроса дантист покаялся в грешном поступке, а мотивом гнусного покушения назвал возникшие разногласия в отношениях со своей спутницей жизни. Задержанных представителями МВД и ФСБ пироманов поместили под стражу, где они, вероятнее всего, будут находиться до приговора суда. Свободного времени теперь у "джентльменов удачи" более чем предостаточно, есть когда поразмышлять над тем, почему нельзя было мирным путем попытаться решить проблемные вопросы семейных конфликтов, не доводя ситуацию до тюремных нар", - комментировал ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.