Жители Екатеринбурга наконец одобрили окончательный проект реконструкции развязки у "Калины"

На встрече заместителя главы Екатеринбурга по вопросам строительства и землепользования Алексея Бирюлина с жителями города был презентован проект, который ляжет в основу реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

По задумке разработчиков, транспортная развязка в районе "Калины", которая должна составить 331 м в длину и 16 м в ширину, будет иметь две дополнительные дорожные полосы в оба направления, что позволит увеличить пропускную способность путепровода.

Также будет реконструирован мост, проходящий через железнодорожные пути "Шарташ-Егоршино", а проезд к нему будет возведен дополнительно. Более того, проектировщики не забыли и про пешеходов города. Специально для них тротуары будут расширены до 3 м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, глава города Александр Высокинсикй выступил инициатором продления дискуссии вокруг реконструкции путепровода у концерна "Калина", дабы мнение каждого желающего высказаться было услышано. Таким образом, в ходе встречи специалисты представили жителям Синих Камней компьютерный проект модели движения городского транспорта со схемами распределения всего маршрута, реализация которого ожидается уже во второй половине 2020 г.

Помимо удобной транспортной развязки, проектом предусмотрено строительство надземных и подземных переходов, установка лестничных сходов и лифтов, а также пандусов для маломобильных категорий граждан. Будет рассмотрена возможность создания пешеходной связи между Синими Камнями и улицей Комсомольской и варианты выпуска автомобильного трафика на дублер Сибирского тракта без использования заходящей на территорию района дорожной петли.

Для удобства горожан, вдоль проезжей части будут установлены шумозащитные экраны и установлены запрещающие знаки в целях исключения трафика грузовых фур в районе.