22 Августа 2020
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Общество В России
перепись (2009) | Фото:fedpress.ru

Марсианин, москвич, гоблин: россиянам во время переписи можно будет самим выбирать национальность

В ходе переписи населения 2020 года россияне смогут выбрать любую национальность, которая потом будет занесена в переписные листы. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

"Как он (участник переписи) себя назовет, так и должно записываться в анкетах", — сказал Гильмутдинов. Это правило соответствует 26-й статье Конституции России, которая запрещает принуждать граждан определять свою национальность. Также можно и вовсе не указывать национальную принадлежность.

Стоит отметить, что во время переписи 2002 года действовало это же правило, что позволило россиянам записаться не только в редкие, но и в вообще не существующие национальности. Так, среди наших сограждан можно встретить чучмеков, москвичей, джедаев, гномов, хоббитов, леших, эльфов, марсиан, римлян и многих других. Одних только марсиан насчитывается несколько сотен.

Всероссийская перепись населения состоится осенью 2020 года и ориентировочно пройдет с 1 по 31 октября.

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Марсианин, москвич, гоблин: россиянам во время переписи можно будет самим выбирать национальность

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Теги: национальность, россияне, перепись населения



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