Друзь прокомментировал размер своей пенсии: На нее прожить невозможно

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию.

"На нее прожить невозможно", – сказал Друзь изданию "Телепрограмма".

По словам знатока, его пенсия меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, которая призналась, что ей выплачивают 23 тыс. руб. ежемесячно.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал о том, какую пенсию получает. "У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей", - сказал он. Петросян отметил, что этих денег ему вполне хватает на все расходы, после чего рассмеялся.

77-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал враньем разговоры о том, что современные российские пенсионеры получают 25 тыс. руб. Он рассказал, что его пенсия составляет 30700 руб.,но это с надбавками за звание народного артиста и как кавалеру 4 орденов "За заслуги перед Отечеством". "А жена моя получает 8 тыс. руб. 62 коп. Поэтому когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тыс. - это вранье. Такие пенсии получают единицы - силовики, возможно", - рассказал Лещенко в интервью "Аргументам и фактам".