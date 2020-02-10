Пермские приставы опечатали две опасные гостиницы

В Перми судебные приставы опечатали гостиницу и мини-отель, которые были проверены надзорными органами после трагедии в пермском мини-отеле "Карамель" и признаны небезопасными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Прикамья.

По информации ведомства, гостиничные услуги здесь предоставлялись в цокольных и подвальных этажах жилых домов и пристроях. Так, приостановлена работа гостиницы "City", расположенной в Свердловском районе по адресу ул. Героев Хасана, 6 и мини-отеля "Амалия", находящегося в Индустриальном районе на ул. Космонавта Леонова, 11а. Объекты опечатаны до устранения выявленных нарушений.

Как отмечают в УФССП основные причины приостановки деятельности — несоблюдение требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищенности.

"Данные нарушения выявлены сотрудниками надзорных и контролирующих органов в ходе массовых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания гостиничных услуг", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Пермского края отчитывались о закрытии 12 небезопасных гостиниц и мини-отелей.

Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Сейчас он находится под стражей.