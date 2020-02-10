22 Августа 2020
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Общество За рубежом
берлинский гей-парад (2011) | Фото:drugoi.livejournal.com

Референдум в Швейцарии одобрил уголовное наказание за "дискриминацию" содомитов

На референдуме в Швейцарии принято решение ввести уголовное преследование за "дискриминацию" содомитов, о чем ранее был разработан соответствующий законопроект. За это решение проголосовали почти 62% граждан из 41% принявших участие в референдуме, т.е. четверть населения.
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Против высказались преимущественно сельские жители центральных и восточных районов Швейцарии, за - франко- и италоязычные регионы и города.

В 2010 году Верховный суд страны постановил, что содомитам нужны дополнительные гарантии их "недискриминации".

Согласно новому закону, работники общественных заведений не могут по причине своих убеждений отказывать содомитам в обслуживании. За это им грозит штраф или до трех лет тюрьмы.

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Референдум в Швейцарии одобрил уголовное наказание за "дискриминацию" содомитов

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Теги: Швейцария, содомиты



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