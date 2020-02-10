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Происшествия Пермский край
(2004) |

В минздраве проверят, действительно ли в больнице Перми работает анестезиолог, отключавший ветеранов от аппарата ИВЛ

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова организовала проверку информации о том, что в одной из больниц столицы края якобы трудится анестезиолог, отключавший ветеранов Великой Отечественной войны от аппарата искусственной вентиляции легких, передает корреспондент Накануне.RU.

На одном из форумов появилась информация о том, что медик отключил от аппарата ИВЛ десятерых пациентов. Первой озвучена версия, что врач из Кирова, однако она не подтвердилась. После этого озвучены сведения, что эскулап якобы трудится в одной из клиник Перми.

"Специалисты минздрава и администрация учреждения проводят служебное расследование, создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов. До окончания проверки, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно. Об итогах проверки обязательно сообщу. Кроме того, руководитель Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказалась "фейком"", - написала министр в своем Instagram.

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В минздраве проверят, действительно ли в больнице Перми работает анестезиолог, отключавший ветеранов от аппарата ИВЛ

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Теги: анестезиолог, искусственная вентиляция легких, Оксана Мелехова



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