Депутат Рады назвал условия, при которых Донбасс сам бы вернулся на Украину

Если бы Киев сделал ряд решительных шагов после начала работы новой Рады, для чего были благоприятные условия, то Донбасс сам бы вернулся в состав Украины. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

По его словам, 29 августа был назначен новый генпрокурор, 3 сентября подано представление на снятие депутатской неприкосновенности с бывшего президента Петра Порошенко "и прочих Парубиев", а за что Рада быстро бы проголосовала, а олигарху официально вручили бы подозрение и "ни одна мышь не дернулась бы".

8 сентября надо было объявить тотальный аудит всех телеканалов на предмет разжигания ненависти со штрафами и предупреждениями от прокуратуры.

"12 сентября мы бы проснулись в другой стране. В которую Донбасс был бы готов вернуться на наших условиях. А так, будто и не ложились спать, и вернуться готов не Донбасс, а Порошенко", - написал Бужанский.