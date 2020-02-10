Следствие простит суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

"Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым фигуранта дела: он страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Подозреваемый пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение.

Напомним, 1 ноября 2019 года 36-летний Денис Поздеев с ножом зашел в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре и жестоко убил спящего 6-летнего Кирилла.

Сотруднику ООО ОП "Святогоръ", который пропустил внутрь садика Поздеева, предъявлено официальное обвинение. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка. Охрана пропустила злоумышленника, так как подумала, что это папа одного из ребят.