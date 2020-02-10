Момент столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде попал на видео

Момент столкновения двух катеров возле острове Пхукет в Таиланде засняла камера видеонаблюдения, пишет Mash.

На кадрах видно, как оба судна на большой скорости двигаются по направлении друг к другу, а потом происходит столкновение.

Напомним, утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера. 22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.