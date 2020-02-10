22 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

Мишустин запретил министрам давать обещания по расходованию Резервного фонда и пообещал ревизию бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда, передает ТАСС.

"Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий", — сказал Мишустин.

Глава правительства также поручил министрам разобраться с причинами, которые приводят к образованию остатков средств по итогам исполнения бюджета.

Кроме того, Михаил Мишустин заявил о необходимости провести ревизию бюджетных планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом в послании, в частности, на нацпроекты.

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Мишустин запретил министрам давать обещания по расходованию Резервного фонда и пообещал ревизию бюджета

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Теги: михаил мишустин, бюджет, резервный фонд, расходование, ревизия



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