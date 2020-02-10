В Коми закрыли аэропорт, где самолет "UTair" приземлился на "живот"

В республике Коми экстренные службы после совещания приняли решение закрыть аэропорт Усинска, где накануне совершил аварийную посадку без шасси самолет авиакомпании "UTair".

"Воздушная гавань" закрыта на два дня - 10 и 11 февраля.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета. Днем 9 февраля борт при приземлении в аэропорту Усинска проехал "животом" по взлетно-посадочной полосе. На борту находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из людей серьезно не пострадал - к врачам обратились самостоятельно два человека.

Как отметили в пресс-службе "UTair", причиной аварии стал непрогнозируемый сдвиг ветра, пилоты смогли удержать самолет на взлетно-посадочной полосе до полной остановки, однако у лайнера подломились основные стойки шасси.