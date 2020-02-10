Мошенники придумали новую схему кражи денег со счета в банке

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, пишут "Известия".

Преступники представляются сотрудниками банка и рассказывают о получении заявления на закрытие счета, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков.

Они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет. Потенциальной жертве, которая не обращалась с подобной просьбой, предлагают "спасти" свои средства с помощью перевода на некий "безопасный" счет.

Ранее сообщалось о другом способе кражи данных клиентов российских банков. Так, мошенники присылают сотруднику банка приглашение на аттестацию на фальшивом HR-портале и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. При этом из письма следует, что за прохождение аттестации будут бонусы. Когда сотрудник банка авторизуется, злоумышленник получает доступ к корпоративной почте, в которой могут быть персональные данные клиентов финансового учреждения.