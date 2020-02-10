В Екатеринбурге за 24 кражи из магазинов осудили банду мигрантов

Суд в Екатеринбурге вынес приговор четверым гражданам Таджикистана. Их признали виновными в серии краж из магазинов города и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с июня по октябрь 2018 года мигранты, действуя в составе организованной группы, тайно похищали товары из магазинов розничных сетей "Монетка", "Пятерочка" и "Дикси", расположенных на территории Екатеринбурга. В целях конспирации они скрывали свои лица под бейсболками от камер наблюдения, складывали похищенный товар в заранее приобретенные спортивную сумку и рюкзаки, после чего уходили из торговых точек.

Всего на счету банды 24 таких преступления. Материальный ущерб розничным сетям превысил 100 тыс. руб.

Как отметили в прокуратуре, свою вину злоумышленники признали частично. Суд назначил им сроки от 8,5 до 6 лет в колонии общего режима. Также каждому из членов банды придется выплатить денежный штраф.