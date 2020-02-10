В Челябинске перенесли заседание по делу организатора экологического пикета из-за занятости судьи

Центральный районный суд Челябинска отложил заседание по административному делу в отношении экоактивиста Андрея Костенко.

Как сообщили Накануне.RU в движении "Стоп-ГОК", заседание перенесено на 17 февраля на 14.00 в связи с занятостью судьи Ирины Шершиковой.

Пользователи в соцсетях пишут, что до 17 февраля глава Челябинска Наталья Котова должна "замять" это дело. Лариса Петухова, например, пишет, что если было нарушение со стороны организаторов пикета, то Котова должна была прямо на митинге указать на это нарушение.

"Полиция должна была пресечь это правонарушение и прямо там составить протокол. Ничего этого не было сделано, митинг состоялся в присутствии мэра и полиции. Участники митинга вели себя достойно, под хорошую музыку все мирно разошлись. И какой тогда может быть суд?", - написала женщина.

Сейчас Костенко могут оштрафовать за использования звукоусиливающей аппаратуры на протестной акции. Ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Напомним, 25 января около 300 человек приняли участие в экологическом пикете. На протестную акцию пришла и глава города Наталья Котова с чиновниками мэрии. Участники собирали подписи под резолюцией с требованием пересмотреть решение о строительстве детского хирургического корпуса в городском бору, улучшить качество водопроводной воды, разработать план по высадке зеленых насаждений и обеспечить город качественной уборкой.