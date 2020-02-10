На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 миллиарда рублей - Мишустин

На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 75-летию Победы из бюджета будет направлено более 71 млрд руб., заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он также уточнил, что ветераны получат выплаты в апреле-мае этого года, что, впрочем, отражено и в президентском указе, опубликованном на прошлой неделе. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ветеранам не надо будет подавать никаких заявлений, все выплаты будут проведены автоматически.

Ранее стало известно, что выплаты получат и ветераны-граждане РФ, проживающие на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям (инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих и т.д.) будет выплачено по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. руб.

"Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты", - говорится в указе.

О планах государства выплатить ветеранам помощь в таком размере стало известно в середине января, когда Путин приехал в Санкт-Петербург на памятные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. Тогда на встрече с общественностью он сказал: "Мы всегда поддерживали материально наших ветеранов, участников войны и приравненные к ним категории, тружеников тыла. Обычно это была единоразовая помощь в размере 10 тысяч рублей. Но, вы знаете, я сегодня встал, пока ехал сюда тоже думал, и мне пришла в голову простая, нехитрая идея. У нас будет 75 лет Победы. Поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой, я думаю все это поймут: 75 тысяч рублей мы выплатим ветеранам и приравненным к ним категориям и 50 тысяч рублей труженикам тыла".