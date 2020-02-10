В Перми защитники железной дороги сообщили, что врио губернатора прокатился на электричке Голованово - Пермь-I

Сегодня утром на электричке Голованово - Пермь-I прокатился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы события.

Правда, фотографий и видеозаписи с поездки ни у кого не оказалось. Общественница Людмила Ёлтышева отметила, что Махонин в этой ситуации оказался непохож на других чиновников.

"Человек сел, прокатился. Если и была охрана, то она была где-то по вагону раскидана. Даже непонятно было, что это проехал чиновник. Вышел на Перми I и сел в дорогой автомобиль", - прокомментировала она.

В минтрансе Прикамья сообщили, что им ничего об этом неизвестно.

Пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко подтвердила информацию о том, что поездка была. Но от каких-либо дальнейших комментариев пока воздержалась.

Напомним, 9 февраля в Перми состоялся митинг защитников железной дороги за спасение участка Горнозаводской ветки - Пермь I - Пермь II. Люди потребовали остановить реализацию транспортной реформы в Перми, переосмыслить ее содержание, обсудив концепцию реформы с горожанами и экспертами.