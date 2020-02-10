В тюменском санатории, где на карантине находятся эвакуированные из Китая туристы, отметили два дня рождения

Эвакуированные из Китая под Тюмень туристы входят в привычный ритм жизни. В санатории "Градостроитель", где они находятся на карантине, уже начали отмечать дни рождения, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Глава департамента Инна Куликова отметила, что "выходные прошли благополучно, состояние всех эвакуированных оценивается как удовлетворительное".

"Быт уже вошел в стабильное русло, появилась возможность даже отметить праздники: 9 февраля у одной нашей гостьи и одной сотрудницы были дни рождения, с которыми их поздравили", - сказала Куликова.

Напомним, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.