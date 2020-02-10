22 Августа 2020
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Общество За рубежом
Филипп Киркоров (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Киркоров шпионил на "Оскаре"-2020 за Леонардо Ди Каприо

Билет на церемонию вручения премии "Оскар" в этом году приобрел российский певец Филипп Киркоров. В компании пухлогубой блондинки он снимал селфи на фоне знаменитости и вел репортаж в Instagram, снимая не с самых выгодных и интересных ракурсов. Впрочем, остальные гости занимались примерно тем же, так что едва ли можно упрекнуть российского поп-короля в отсутствии манер и провинциальности.
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Среди "трофеев" Киркорова – "стояние" в очереди рядом с Леонард Ди Каприо, Филипп снял голливудского актера в профиль с расстояния вытянутой руки и похвастал этим в "сторис". На вечеринке в честь премии российский певец снимал и наряды актрис-красавиц, и огромное количество банок, предположительно, из-под энергетиков, которые звезды оставили на входе, бодрясь в ожидании длинной ночи.

Леонардо Ди Каприо|Фото: instagram.com/fkirkorov

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Киркоров шпионил на "Оскаре"-2020 за Леонардо Ди Каприо

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Теги: филипп киркоров, оскар-2020, леонардо ди каприо, вечеринка



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