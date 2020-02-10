22 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО В России
Стихийный митинг жителей поселка Рощино против карантинного пункта (2020) | Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Губернатор назвал причины протеста против карантинных центров на Южном Урале, которые пришлось закрыть

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал основные причины конфликта в Варненском и Сосновском районах, где после протестов жителей были закрыты карантинные пункты, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, после протестов жителей сначала был закрыт карантинный пункт в профилактории "Тополек" Варненского района, а на следующий день в деревне Ужевка Сосновского района.

Стихийный митинг жителей поселка Рощино против карантинного пункта(2020)|Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Стихийный митинг жителей поселка Рощино против карантинного пункта(2020)|Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

По словам главы области, к этому привело отсутствие межведомственного взаимодействия. Не все заинтересованные стороны были вовлечены в работу. Кроме того, он указал на не информированность населения, отсутствие официальных заявлений, комментариев экспертов. Жителям не объясняли, что это здоровые люди, которые лишь помещаются под карантинное наблюдение.

Также Текслер указал на неочевидность выбранных объектов для пунктов. "Подход нужно изменить. Сейчас размещение лиц осуществляется в профильные медицинские учреждения", - подчеркнул губернатор.

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Стихийный митинг жителей поселка Рощино против карантинного пункта(2020)|Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Он поручил развернуть информационный центр при минздраве, где должна актуализироваться вся информация. По словам губернатора, всем необходимо активизировать работу в соцсетях, должны публиковаться оперативные сводки.

Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня на территории области не зафиксирована коронавирусная инфекция. Перед властями стоит задача обеспечить все меры по противодействию распространению инфекции и ее профилактике.

Для граждан, прибывающих из КНР, необходимо обеспечить карантинные мероприятия на 14 дней.

Сейчас в регионе госпитализировано 30 человек, у 17 по результатам анализов отсутствует вирус, и 13 анализов ещё в работе. 22 человека проходят карантин, из них 15 в Миассе, семь в областном противотуберкулезном диспансере.

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Губернатор назвал причины протеста против карантинных центров на Южном Урале, которые пришлось закрыть

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Теги: Алексей Текслер, протест против карантинного центра, коронавирус



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