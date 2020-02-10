22 Августа 2020
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Общество В России
Борис Минц (2018) | Фото: РБК

В суд поступил банкротный иск к объявленному в розыск сыну Минца

В Арбитражный суд Москвы поступил банкротный иск к Дмитрию Минцу - бывшему члену совета директоров и сыну главы компании О1 Group, миллиардеру Борису Минцу.

Истцом выступает "Промсвязьбанк", заявление поступило 7 февраля 2020 года, сумма претензий банка неизвестна. Дело пока не приняли к производству, передает Regnum.

Напомним, обвиняемого в многомиллионной растрате Бориса Минца, а также его сыновей Александра и Дмитрия, ранее объявили в международный розыск. Все трое являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд рублей, сообщило РБК.

Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов. До 2013 г. Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам. В настоящее время СК расследует дело о мошенничестве О1 Group и связанных с ней банков "кольца" - это не только ФК "Открытие", но также "Бинбанк", "Промсвязьбанк" и МКБ. В "схеме" использовались средства пенсионных фондов.

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В суд поступил банкротный иск к объявленному в розыск сыну Минца

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Теги: дмитрий минц, борис минц, банкротный иск, промсвязьбанк



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Ранее 13.02.2020 13:16 Мск Суд заочно арестовал Бориса Минца

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Ранее 31.01.2020 08:08 Мск Банкира Бориса Минца, сбежавшего в Лондон, объявили в международный розыск

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