В Югре росгвардейцы ликвидировали разъяренного алабая, нападавшего на прохожих

В поселке Игрим пришлось застрелить разъяренную собаку, которая нападала на прохожих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления Росгвардии.

Днем 8 февраля экипаж группы задержания вневедомственной получил сообщение из дежурной части о том, что на улице Мира огромная собака бросается на прохожих. Агрессивный пес – предположительно, алабай – сбежал из хозяйского вольера и к моменту приезда росгвардейцев успел покусать проходившую мимо женщину, которой срочно потребовалась медицинская помощь. Пострадавшую госпитализировали.

Потом агрессивное животное убежало на территорию детского садика, где в тот момент никого не было – воспитанники находились в здании. Сотрудники Росгвардии выгнали собаку с территории учреждения и ликвидировали.