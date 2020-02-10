В Челябинске осудили наркодилера, который спрятал в желудке капсулы с гашишем

В Челябинске осудили двух тувинцев - одному дали 7,5 лет, другому - 10 лет в колонии строгого режима.

Осенью 2018 года зэк, который отбывал наказание в колонии, договорился с жителем Тывы о сбыте гашиша в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчина купил гашиш, упаковал его в 37 капсул, после чего проглотил их и отправился в Челябинск. На въезде в город его задержали сотрудники ФСБ. В больнице капсулы были изъяты.