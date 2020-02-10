Президент может получить право не распускать Госдуму, если та не одобрит кандидатуру премьер-министра три раза

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, как могут измениться в главном законе страны последствия неутверждения парламентом кандидата на пост премьер-министра.

Сейчас в Конституции закреплено, что если Госдума три раза не утверждает предложенную президентом кандидатуру на пост премьер-министра, то глава государства все равно назначает премьера, а Думу при этом распускает. После внесения поправок, возможно, роспуск нижней парламента перестанет быть обязательным условием, заявил Крашенинников в интервью "Коммерсанту".

Крашенинников вспомнил ситуацию из времени президентства Бориса Ельцина, когда роспуск Госдумы едва не произошел. Тогда Ельцин пытался переназначить премьером Виктора Черномырдина.

"Виктора Степановича отправили в отставку, и пришел Сергей Владиленович Кириенко. Я был тогда министром юстиции. Потом был дефолт, и Борис Николаевич решил вернуть Виктора Степановича. В первый раз его не пропустила Дума. Потом ему кто-то подсказал, что было бы неплохо сходить в Совет федерации. Там Виктор Степанович рассказал, что будем делать правительство, как все будут хорошо жить. Все аплодировали. Но Дума снова не утвердила, и Борис Ельцин решил предложить Евгения Максимовича Примакова", - вспомнил депутат.

Он считает, что у президента есть право "продавить" свою кандидатуру, это помогает миновать подобных кризисов.