22 Августа 2020
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самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

Самолет из Петербурга в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково

Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково.
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Как пишет ТАСС со ссылкой на компанию-оператора авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы", 10 февраля экипаж данного рейса доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления.

"Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна, борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сообщили в компании.

Пассажиров отправили в терминал. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в аэропорту Екатеринбурга был задержан авиадебошир. На него составили сразу три протокола.

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Самолет из Петербурга в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково

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Теги: самолет, Пулково, Екатеринбург



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