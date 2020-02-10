Самолет из Петербурга в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково

Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково.

Как пишет ТАСС со ссылкой на компанию-оператора авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы", 10 февраля экипаж данного рейса доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления.

"Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна, борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сообщили в компании.

Пассажиров отправили в терминал. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в аэропорту Екатеринбурга был задержан авиадебошир. На него составили сразу три протокола.