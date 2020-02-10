Минздрав: На Среднем Урале по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения 2019-nCoV

По результатам мониторинга минздрава Свердловской области, на сегодняшний день ни один уралец не стал жертвой злосчастной коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Также, несмотря на повсеместно закрывающиеся на карантин школы из-за скачков заболеваний гриппом и ОРВИ, на территории региона не наблюдается рост средних показателей заболеваемости и пневмонии, а все жители КНР, находящиеся на обсервационном контроле, здоровы.

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Как сообщает инфопортал минздрава региона, врачи свердловских медицинских учреждений усилили свою работу по сбору эпидемиологического анамнеза (сведений, включающих в себя историю болезни, условия жизни больного, перенесённые им заболеваниях и т. п.) у обратившихся пациентов. Особое внимание уделяется данным о пребывании на территории КНР и в странах Юго-Восточной Азии в течение последних двух недель. Также утверждены временные рекомендации по лабораторной диагностике коронавируса.

Для проверки жителей Урала на предмет заражения коронавирусом 2019-nCoV управление Роспотребнадзора по Свердловской области имеет соответствующие тесты, которые будут направлены для проверки в научно-исследовательский центр Новосибирска. Заболевшим гриппом и ОРВИ тоже не нужно беспокоиться. В медицинских учреждениях Свердловской области имеется достаточно лекарственных препаратов и средство индивидуальной защиты.