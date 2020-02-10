Мишустин поручил создать стратегический запас медицинских масок в РФ

Правительство РФ на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в стране стратегический запас медицинских масок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.

По данным издания, Роспотребнадзор должен рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерв, Минфин и Минпромторг - представить в правительство совместные предложения.

Источник в Росрезерве рассказал, что в настоящее время запаса масок у государства нет, но его планируется создать в ближайшее время вне зависимости от угрозы распространения коронавируса.

Ранее ФАС России отчиталось перед Правительством о результатах мониторинга цен на медицинские маски в январе. Выяснилось, что многократно завышение розничных цен было зафиксировано в 68 субъектах страны.

Как уже сообщалось, угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне пообещала проверки всем аптекам, которые завышают цены на медицинские маски, передает Regnum. Напомним, президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у таких аптек.